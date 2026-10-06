Folle corsa a 100km/h nella notte: 20enne in manette dopo il tentativo di fuga nel VCO

GRAVELLONA TOCE – Una scia di manovre azzardate lunga oltre 30 chilometri, posti di blocco forzati a tutta velocità e infine lo speronamento contro l’auto dei militari prima di finire fuori strada. Questo il quadro della scorsa notte di altissima tensione nel VCO, culminata con l’arresto di un ventenne residente a Verbania.

I fatti

L’allarme è scattato intorno alle due del mattino nel territorio di Gravellona Toce, quando una pattuglia dell’Arma ha intercettato una vettura che procedeva a oltre 100 chilometri orari in un tratto urbano. All’alt intimato dai carabinieri, il giovane ha premuto sull’acceleratore tentando di scappare.

Ne è scaturita una fuga spericolata protrattasi per 33 chilometri, durante la quale il conducente ha eluso per due volte i posti di controllo predisposti a bordo carreggiata dalle pattuglie fatte convergere in supporto. Raggiunto e affiancato da un equipaggio della sezione Radiomobile di Verbania, il ragazzo ha cercato la manovra disperata, sterzando con violenza verso la fiancata della volante per spingerla fuori dalla strada. L’impatto ha fatto carambolare la sua vettura, terminata la corsa all’interno di un canale di scolo a bordo strada.

Nonostante il ribaltamento e il suo “intrappolamento” tra le lamiere, ha opposto resistenza sferrando calci e pugni ai militari per tentare una fuga a piedi nei campi. Bloccato definitivamente e ammanettato, si trova ora agli arresti domiciliari con le accuse di danneggiamento aggravato, lesioni personali e resistenza.

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