Minaccia la cassiera di un supermercato e fugge con l’incasso: fermato, cercava di camuffare la bici con una bomboletta spray

IVREA – Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di stato per rapina aggravata.

La rapina

L’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. Ivrea e Banchette è scattato a seguito di una rapina consumatasi in un supermercato nella zona. L’uomo, con il volto parzialmente coperto e armato di una pistola a tamburo, si è avvicinato alla cassiera intimandole di aprire il registratore di cassa e si è impossessato dell’incasso, poi si è dato alla fuga.

Grazie alla tempestiva visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza e all’attività d’indagine e appostamento, gli agenti hanno rintracciato il soggetto all’interno di un garage poco distante dal luogo del reato.

Al momento dell’intervento, l’uomo era stato sorpreso mentre tentava di verniciare con una bomboletta spray la propria bicicletta usata per darsi alla fuga dopo la rapina, nel chiaro intento di modificarne il colore e camuffarla.

Nel corso della perquisizione personale e dei locali, i poliziotti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro la pistola a tamburo utilizzata per la minaccia, il denaro contante considerato provento di attività illecita, gli indumenti indossati durante il colpo e la bomboletta di vernice.

Su disposizione della Procura di Ivrea, che coordina le indagini, il soggetto è stato condotto in stato di arresto nel carcere di Ivrea.

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