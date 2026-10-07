CronacaNovara
Ruba le chiavi dall’auto per saccheggiare un alloggio, gli inquilini lo bloccano: arrestato 46enne a Novara
L’uomo si trova attualmente presso la casa circondariale di Novara, accusato di rapina impropria aggravata
NOVARA – Nella serata di ieri 6 ottobre, intorno alle 22, le volanti della Polizia di Stato di Novara hanno arrestato in flagranza un 46enne, accusato di rapina impropria aggravata.
L’intervento è scattato in uno stabile di via San Tommaso d’Aquino, dove la centrale operativa della Questura ha inviato le pattuglie a seguito della segnalazione di un intruso bloccato dagli inquilini.
All’arrivo degli agenti, il quarantaseienne si trovava immobilizzato a terra da due residenti che, poco prima, l’avevano notato mentre scendeva frettolosamente le scale con il volto parzialmente coperto e i guanti calzati; incalzato sulle ragioni della sua presenza, aveva tentato di fornire una spiegazione priva di riscontri.
Cosa è accaduto
Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo aveva forzato un’auto in sosta impossessandosi del mazzo di chiavi dell’alloggio di uno dei condomini per poi accedere indisturbato all’appartamento, trovato con cassetti aperti e stanze a soqquadro. Sorpreso con la refurtiva addosso, ha ingaggiato una dura colluttazione con i due inquilini nel disperato tentativo di aprirsi un varco prima di venire definitivamente sopraffatto.
Dopo una visita di controllo al pronto soccorso per un malessere, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Novara a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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