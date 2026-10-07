Pastore muore travolto da un treno mentre salva il gregge sui binari a Oulx

OULX – Nel pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria internazionale che collega Torino a Bardonecchia, nel territorio comunale di Oulx, un pastore ha perso la vita dopo essere stato investito in pieno da un convoglio passeggeri.

L’uomo stava compiendo la consueta transumanza autunnale per ricondurre a valle gli animali dopo i mesi estivi trascorsi nei pascoli d’alta quota.

La dinamica

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’accaduto ha avuto luogo all’altezza del tratto compreso tra Savoulx e Beaulard. Alcune pecore del gregge sarebbero sfuggite al controllo spingendosi pericolosamente sulla massicciata e l’allevatore si sarebbe precipitato lungo i binari nel disperato tentativo di recuperarle e metterle al riparo.

L’impatto con il convoglio ferroviario è stato violentissimo, tanto che l’uomo è deceduto all’istante ed insieme a lui anche tre o quattro capi del gregge.

A rendere fatale la manovra hanno concorso le sfavorevoli condizioni ambientali del punto in cui si è verificato lo scontro. Quel segmento di linea ferrata presenta una conformazione in curva che limita sensibilmente la visibilità ottica per i macchinisti, resa ulteriormente critica nelle ore pomeridiane da un fitto banco di nebbia e dalla pioggia legata all’ondata di maltempo che sta interessando la vallata alpina.

Sospesi i treni

Per consentire i rilievi tecnici e i rilievi di rito coordinati dal personale della Polizia Ferroviaria, la circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra le stazioni di Oulx e Bardonecchia è stata sospesa in entrambe le direzioni, predisponendo contemporaneamente un servizio di bus sostitutivi per garantire i collegamenti verso l’alta valle.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese