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CronacaTorino

Non ce l’ha fatta la donna rimasta ferita nello scontro con un tir a Nichelino

Era stata trasportata in condizioni disperata al Cto

Marco Lovisolo

Pubblicato

25 secondi fa

il

L'ospedale Cto di Torino - Foto di Paolo Pavan
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NICHELINO – Troppo gravi le ferite riportate. È morta all’ospedale Cto di Torino la 28enne di Moncalieri (TO) coinvolta ieri, 7 ottobre, nello scontro tra la sua auto e un autoarticolato alla rotonda di via Debouché, tra Nichelino, Vinovo e Candiolo.

Per approfondire:

La giovane era stata trasportata d’urgenza al Cto con l’elisoccorso, ma le sue condizioni erano apparse gravissime fin dal momento dei soccorsi. Per lei non c’è stato nulla da fare: i traumi riportati nell’incidente si sono rivelati troppo gravi. Il decesso è stato dichiarato nel pomeriggio di oggi.

Restano da chiarire le cause dello scontro. Sulla dinamica stanno lavorando gli agenti della polizia locale di Nichelino.

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