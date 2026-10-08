Non ce l’ha fatta la donna rimasta ferita nello scontro con un tir a Nichelino

NICHELINO – Troppo gravi le ferite riportate. È morta all’ospedale Cto di Torino la 28enne di Moncalieri (TO) coinvolta ieri, 7 ottobre, nello scontro tra la sua auto e un autoarticolato alla rotonda di via Debouché, tra Nichelino, Vinovo e Candiolo.

La giovane era stata trasportata d’urgenza al Cto con l’elisoccorso, ma le sue condizioni erano apparse gravissime fin dal momento dei soccorsi. Per lei non c’è stato nulla da fare: i traumi riportati nell’incidente si sono rivelati troppo gravi. Il decesso è stato dichiarato nel pomeriggio di oggi.

Restano da chiarire le cause dello scontro. Sulla dinamica stanno lavorando gli agenti della polizia locale di Nichelino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese