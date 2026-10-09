Brucia l’ex centrale del latte “Cappello” ad Alba: potrebbero esserci feriti

ALBA – Un incendio di grandi proporzioni ha colpito nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, l’ex centrale del latte “Cappello” ad Alba. Non si sa ancora se all’interno sono rimaste delle persone, forse migranti o senzatetto, che vi trovavano rifugio.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, intorno alle 19:30 sono giunti i carabinieri, seguiti dal sindaco Alberto Gatto e dalle ambulanze del 118 Azienda Zero.

Restano da chiarire le origini del rogo e se ci siano o meno dei feriti. Dal luogo dell’incendio si è levata un’alta colonna di fumo visibile anche da lontano.

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