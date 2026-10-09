Villanova d’Asti, donna in carrozzina muore investita da una spazzatrice dopo il mercato

VILLANOVA D’ASTI – Lutto a Villanova d’Asti per la morte di Franca Tamagnone, storica responsabile dell’asilo comunale Navone e figura molto conosciuta da generazioni di famiglie del paese. La donna, 69 anni, è morta nella serata di giovedì 8 ottobre, dopo essere stata investita da una macchina spazzatrice impegnata nelle operazioni di pulizia al termine del mercato settimanale.

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio, nel centro di Villanova d’Asti. Tamagnone si trovava sulla sua carrozzina quando è stata travolta dal mezzo utilizzato per ripulire l’area dopo il mercato. L’impatto ha avuto conseguenze gravissime.

Soccorsa sul posto, la donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cardinal Massaia di Asti. Nonostante gli interventi dei sanitari, è deceduta in serata.

Le indagini sulla morte di Franca Tamagnone

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e stabilire eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e la spazzatrice è stata sottoposta a sequestro.

L’obiettivo delle indagini è chiarire le circostanze in cui il mezzo ha investito la donna mentre erano in corso le operazioni di pulizia della zona del mercato. Ogni responsabilità dovrà essere accertata dagli organi competenti.

Il ricordo di una donna legata alla comunità

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Villanova d’Asti, dove Franca Tamagnone era conosciuta soprattutto per il suo lungo impegno all’asilo comunale Navone. Nel corso degli anni aveva rappresentato un punto di riferimento per tanti bambini e per le loro famiglie, costruendo legami che sono rimasti nel tempo.

A ricordarla è stato anche il sindaco Roberto Peretti, che ha sottolineato la forza e la dignità con cui la donna affrontava da tempo una malattia invalidante, senza rinunciare a mantenere un legame con la vita del paese.

Il primo cittadino ha ricordato anche il suo sorriso e la sua disponibilità, esprimendo il cordoglio dell’amministrazione comunale e della comunità ai familiari.

Franca Tamagnone lascia il marito Piero Bosco, le figlie Silvia e Chiara e i nipoti. Alla famiglia si stringe il dolore di una comunità che perde una persona capace, negli anni, di entrare nella vita di tante generazioni di villanovesi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese