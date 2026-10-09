Inaugurato il nuovo Tedacà Bellarte: a Torino un polo culturale da 1,3 milioni di euro

TORINO – Sono stati inaugurati a Torino gli spazi rinnovati di Tedacà Bellarte, in via Bellardi 116. Dopo la conclusione dei lavori di ampliamento e riqualificazione, lo storico presidio culturale del quartiere Parella si ripresenta alla città completamente trasformato: un nuovo teatro, sale dedicate alle arti performative e spazi inclusivi progettati per ospitare attività culturali, educative e sociali aperte a tutta la comunità.

L’intervento è stato reso possibile grazie a un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro, frutto di una virtuosa sinergia tra pubblico, privato e cittadini.

L’intervento ha interessato sia gli aspetti strutturali sia quelli funzionali del complesso, rendendolo più ampio, accessibile e adeguato alle attività. Gli interventi hanno previsto l’ampliamento e la ristrutturazione degli ambienti esistenti, la realizzazione di una nuova gradinata che porta la capienza del teatro a 150 spettatori, la creazione di tre sale dedicate a musica, danza e arti performative, oltre a una nuova hall vetrata, affacciata sul giardino e destinata ad accogliere eventi, proiezioni e incontri. Sono inoltre stati adeguati gli impianti, realizzati nuovi servizi igienici e spogliatoi, ripristinate le coperture, effettuati gli interventi di adeguamento antincendio e creati nuovi spazi dedicati agli sportelli di servizio alla cittadinanza.

Accanto agli interventi materiali il progetto ha sviluppato azioni dedicate all’inclusione, alle pari opportunità e alla promozione dei diritti. Tra queste lo Sportello Arcobaleno, punto di ascolto e orientamento rivolto alla comunità LGBTQ+, gestito in collaborazione con l’Associazione Quore, e uno sportello di consulenza per startup femminili e attività formative finalizzate al contrasto degli stereotipi e delle discriminazioni di genere, gestito con la Fondazione Torino Città per le donne.

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