Due ciclisti investiti in poche ore nel Canavese: entrambi all’ospedale di Ivrea

RIVAROLO – Due incidenti stradali a distanza di poche ore hanno coinvolto altrettanti ciclisti sulle strade dell’Alto Canavese, entrambi terminati con il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea.

Il primo sinistro è avvenuto poco prima delle 19 di ieri, venerdì 9 ottobre, in via Romana a Castellamonte. Uno scontro ha visto coinvolti un ciclista di circa vent’anni e un’automobile guidata da un giovane di 23 anni. In seguito all’impatto il ventenne è caduto a terra: soccorso dall’équipe sanitaria del 118, è stato trasferito a Ivrea per accertamenti a causa di contusioni non gravi, mentre l’automobilista è rimasto illeso.

Il secondo episodio si è verificato questa mattina, sabato 10 ottobre, intorno alle ore 10 a Rivarolo Canavese. L’uomo in bicicletta è stato urtato da una donna che, dopo essersi arrestata allo stop, è ripartita senza avvedersi del suo sopraggiungere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica e i sanitari del 118, che hanno trasportato il ciclista ferito in ospedale.

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