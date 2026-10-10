Boom di nascite all’ospedale di Novi Ligure: 12 parti in poco più di 24 ore

NOVI LIGURE – Una giornata da record per il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale San Giacomo di Novi Ligure, dove in poco più di 24 ore sono venuti alla luce ben dodici neonati. Un segnale tangibile di vitalità per il presidio locale, che consolida il trend positivo già avviato nel 2025, anno chiuso a quota 504 parti e con un incremento del 60% rispetto al 2024.

Le considerazioni

L’evento ha raccolto il plauso dei vertici regionali e sanitari. In una nota congiunta, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi hanno sottolineato il valore del risultato: «Dodici nuove vite che arrivano insieme sono prima di tutto una bellissima notizia per le famiglie, per l’ospedale e per tutto il territorio. In un momento in cui il tema della natalità rappresenta una delle grandi sfide del Paese, vedere le culle riempirsi è un segnale che dà fiducia e speranza. Ma è anche il riconoscimento del lavoro quotidiano di professionisti che accompagnano mamma e bambino con competenza, sicurezza e umanità».

Il direttore generale Francesco Marchitelli ha evidenziato come «l’incremento dei volumi e le 12 nascite concentrate in un unico turno operativo dimostrano la prontezza organizzativa dei nostri presidi e la crescente fiducia che i cittadini ripongono nella sanità pubblica del territorio». A fargli eco è il direttore sanitario Luigi Rossi, ricordando come «l’assistenza personalizzata e la presa in carico globale di mamma e neonato costituiscono la cifra organizzativa della nostra offerta ospedaliera».

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