Oltre 20mila euro di multe a un ristorante di Burolo: scoperti un lavoratore in nero e dormitori abusivi

BUROLO – Oltre 20mila euro tra ammende e sanzioni amministrative e una denuncia per il titolare del ristorante Hare, in strada Lago di Viverone a Burolo. È il bilancio dei controlli effettuati venerdì 9 ottobre 2026 dai carabinieri e dagli ispettori dell’Asl To4, che hanno riscontrato diverse irregolarità nella gestione del locale.

Durante l’ispezione sono stati controllati 27 dipendenti, uno dei quali risultato impiegato in nero. Per tutto il personale è stata inoltre accertata la mancanza delle visite mediche obbligatorie e della formazione prevista in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli accertamenti hanno fatto emergere anche altre irregolarità, tra cui l’installazione di un impianto di videosorveglianza senza le necessarie autorizzazioni e alcune violazioni riguardanti la filiera agroalimentare.

Ma la scoperta più significativa ha riguardato gli spazi utilizzati per ospitare i lavoratori. All’interno della struttura, infatti, 21 stanze e quattro bagni erano stati adibiti a dormitorio per i dipendenti, nonostante l’assenza dei requisiti minimi di abitabilità e di adeguate aperture per la ventilazione.

Secondo quanto emerso dai controlli, una parte dell’immobile originariamente destinata a deposito alimentare era stata trasformata in dormitorio senza la necessaria autorizzazione al cambio di destinazione d’uso.

Per queste irregolarità, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino ha disposto il sequestro preventivo delle stanze. Il titolare del ristorante, un uomo di 29 anni, è stato denunciato.

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