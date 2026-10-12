Sul Piemonte si rinforza l’alta pressione e tornano foschie e banchi di nebbia: le previsioni

TORINO – Dopo i temporali che hanno colpito il Piemonte e la prima neve d’autunno che ha imbiancato le montagne piemontesi, la settimana si apre con il rinforzo dell’alta pressione.

Le previsioni

Secondo le ultime previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, sulla nostra regione va rinforzandosi da Ovest un campo di alta pressione associato all’anticiclone delle Azzorre lambito, tuttavia, da una circolazione depressionaria in transito nei prossimi giorni lungo il versante adriatico dell’Italia.

Configurazione che determinerà fino a martedì condizioni di cielo a tratti parzialmente nuvoloso sul Piemonte per nubi basse e nebbie su pianure e colline centro-orientali, favorite anche dall’afflusso di umide correnti da Est nei bassi strati ma comunque con ampie schiarite nelle ore pomeridiane, mentre in montagna e sui settori pedemontani il cielo si manterrà in genere sereno o poco nuvoloso.

Da mercoledì – prosegue Vuolo – anticiclone in ulteriore rinforzo garanzia di cielo poco nuvoloso su tutta la regione, salvo qualche foschia o banco di nebbia nelle ore più fredde.

Temperature minime comprese tra 9 e 14 °C in pianura, poi in lieve calo da mercoledì, mentre le massime si manterranno comprese tra 19 e 23 °C su pianure e colline, con zero termico in risalita fin verso la soglia dei 4.000 metri di quota lungo l’arco alpino.

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