Mobilitazione degli studenti anche all’Istituto Boselli di Torino: è occupazione

TORINO – Dopo i licei Carlo Ignazio Giulio, Regina Margherita, Einstein e l’istituto Sella Aalto Lagrange, anche gli studenti dell’Istituto Boselli in via Montecuccoli 12 a Torino si mobilitano. Sembra si tratti in questo caso di occupazione con studenti fuori dai cancelli e dentro le classi che incrociano le braccia contro il decreto scuola e il razzismo, contro la guerra e il riarmo.

L’ondata di occupazioni interessa anche la cintura di Torino con la mobilitazione degli studenti degli istituti Maxwell, Erasmo da Rotterdam di Nichelino e Majorana di Moncalieri.

“Anche fuori dal centro di Torino si accende la miccia, le scuole considerate di serie B non stanno a guardare… dopo il Maxwell e l’Erasmo di nichelino è il momento del Majorana di Moncalieri. Vogliamo i soldi per le scuole e non per la guerra. 16 tutti in piazza: svuotiamo le scuole contro questo governo” – scrive L’OSA Torino.

Intanto al Regina Margherita di via Casana gli studenti continuano con le assemblee, questa volta organizzata nella sede di Corso Caduti sul Lavoro.

Al centro della piattaforma di rivendicazione c’è la ferma opposizione all’indirizzo impresso al sistema d’istruzione nazionale dal governo e dalle riforme promosse dal ministro Giuseppe Valditara, accusate dai manifestanti di tagliare le risorse all’edilizia, ignorare le richieste di docenti e alunni e introdurre logiche repressive e securitarie all’interno degli spazi accademici e scolastici.

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