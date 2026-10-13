Gozzano, motociclista di 47 anni muore nello scontro con un furgone: la moto finisce sotto un’auto e prende fuoco

GOZZANO – Nel pomeriggio di martedì 13 ottobre sulla strada statale 229 del Lago d’Orta, all’altezza di Gozzano, nel Novarese. Un motociclista di 47 anni è morto dopo l’impatto con un furgone, coinvolgendo nella successiva sequenza anche due automobili.

La dinamica esatta è ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, dopo lo scontro con il furgone la moto avrebbe urtato anche un’auto. Il mezzo a due ruote, ormai fuori controllo, ha poi strisciato sull’asfalto, finendo sotto la parte anteriore di un’altra vettura che procedeva in direzione opposta.

Dopo gli impatti è divampato un incendio, alimentato anche dalla benzina fuoriuscita dal serbatoio della moto. La scena che si è presentata ai primi soccorritori, arrivati poco dopo la discesa che conduce al lido di Gozzano, era particolarmente grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, impegnata negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire le responsabilità.

La statale 229 è stata chiusa al traffico nel tratto tra Orta e Gozzano, con deviazioni sulla viabilità collinare. Il personale Anas ha fornito assistenza agli automobilisti e collaborato alla gestione della circolazione.

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