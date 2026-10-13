Scritta nazista all’ingresso del Palazzo di Giustizia di Torino: compare “Heil Hitler”

TORINO – Una scritta che inneggia ad Adolf Hitler è comparsa all’ingresso del Palazzo di giustizia di Torino. La frase «Heil Hitler», slogan utilizzato durante il regime nazista, è stata tracciata su una delle lavagnette collocate lungo il muro interno, subito dopo i cancelli di accesso alla struttura.

Le lavagnette, normalmente utilizzate per l’affissione di volantini e comunicazioni, si trovano in un punto di passaggio per chi entra nel complesso giudiziario torinese.

Sotto la scritta è presente anche un disegno che ricorda la stella di David, simbolo dell’ebraismo, accompagnato da altri segni e ghirigori di difficile interpretazione. Non è chiaro se questi elementi siano stati realizzati dalla stessa persona né quale significato si volesse attribuire all’insieme.

La comparsa della frase richiama direttamente la propaganda del nazismo, rendendo particolarmente grave il contenuto del messaggio. Anche il luogo in cui è stata tracciata, all’ingresso di un edificio che ospita gli uffici giudiziari, contribuisce a dare rilievo all’episodio.

Al momento non sono noti gli autori della scritta, né è stato chiarito quando sia stata realizzata. Non risultano inoltre informazioni su eventuali accertamenti avviati per identificarne il responsabile.

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