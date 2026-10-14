Bomba carta nell’androne di un palazzo, paura e danni a Torino, in Parella

TORINO – Paura nella serata di ieri, martedì 13 ottobre 2026, nel quartiere Parella di Torino, dove una bomba carta ha devastato l’ingresso di un palazzo in via Servais 200/E, nel complesso residenziale vicino al confine con Collegno. L’esplosione è avvenuta intorno alle 22, quando molti abitanti si stavano preparando per andare a dormire.

Il boato ha fatto tremare l’edificio, spingendo numerosi residenti a scendere in strada, terrorizzati per quanto appena accaduto. Il portone è andato in pezzi e i vetri si sono sparsi tra l’ingresso e l’androne, provocando danni ingenti alla zona di accesso dello stabile. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Vigili del fuoco e polizia sul posto

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco, partiti dal comando provinciale di corso Regina Margherita e dal distaccamento di corso Moncalieri. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’androne e a interdire il passaggio per evitare ulteriori rischi.

Successivamente è arrivata la polizia scientifica, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti sono proseguiti fino a notte fonda, mentre gli agenti delle volanti della Questura di Torino hanno raccolto le testimonianze dei residenti.

Indagini in corso: si cerca l’autore del gesto

Resta da chiarire chi abbia lanciato l’ordigno e quale fosse il suo obiettivo. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che la persona responsabile sia arrivata in auto, abbia innescato la bomba carta e si sia poi allontanata rapidamente.

Gli investigatori stanno cercando di raccogliere elementi utili per identificare il responsabile e comprendere il movente. Non si esclude che si sia trattato di un gesto intimidatorio, ma al momento non ci sono conferme sulle ragioni dell’esplosione.

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