Ritrovato a Rivalta Adriano Battaglia, scomparso da una comunità di Torino a settembre

RIVALTA – È stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 ottobre, Adriano Battaglia, 32 anni, che si era allontanato il 24 settembre da una comunità di Torino, nella zona di Porta Palazzo. La madre aveva lanciato un appello per ritrovarlo, rivolgendosi anche alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?.

A riconoscerlo, in piazza Gerbidi a Rivalta di Torino, è stata una negoziante, che ha subito avvisato la polizia locale.

Battaglia era stato dimesso proprio oggi dall’ospedale San Luigi di Orbassano. Dopo averlo identificato, gli agenti lo hanno riaffidato alla famiglia, mettendo fine alle settimane di apprensione per la sua scomparsa.

Il 32enne non è nuovo a queste fughe. Già in precedenza in due diverse occasioni si era allontanato dalla comunità in cui si trovava facendo perdere le proprie tracce per alcuni giorni.

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