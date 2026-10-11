Volley femminile, Serie A1: Cuneo sconfitto a Talmassons, Novara perde in casa con Brescia, Chieri unica nota lieta

PIEMONTE – La seconda giornata del campionato di pallavolo femminile di Serie A1 regala un solo sorriso per le squadre piemontesi: è quello delle giocatrici di Reale Mutua Fenera Chieri. Sconfitte invece Cuneo Granda e Igor Novara.

Cuneo inizia a giocare dal terzo set

Altra trasferta senza punti per Granda Volley: con la Cda Volley Talmassons Fvg finisce 3-1 in favore delle padrone di casa. Nonostante una prestazione migliore di quella contro Conegliano, le Gatte non portano via punti dalla seconda trasferta consecutiva della stagione. Il primo e il secondo set sono di Talmassons, che vince il primo 25-20 e il secondo 25-23. Nel terzo set guidano ancora le ragazze di casa in avvio, ma le Gatte riescono nella rimonta, chiudendo la frazione 25-22. Nel quarto set entrambe le squadre danno il tutto per tutto ma ancora una volta è decisivo il miglior inizio di frazione delle friulane. Il terzo set si conclude sul 25 a 20.

«Abbiamo iniziato a giocare dal terzo set» – ha commentato la palleggiatrice di Cuneo Noemi Signorile nel post gara su Dazn – «Nei primi due abbiamo fatto un sacco di stupidaggini. Contro squadre che ci mettono in difficoltà partire con diversi punti di svantaggio diventa difficile, perché recuperarli non è facile. Sicuramente dobbiamo lavorare su un approccio migliore alle partite. Dobbiamo resettare perché la prossima settimana abbiamo una avversario tosto come Chieri e in settimana vedremo su cosa lavorare».

Buona la prima al PalaFenera

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera 3-0 la Banca Valsabbina Millenium Brescia e aggiunge alla classifica altri 3 punti. Rispetto alla vittoriosa trasferta contro Scandicci, coach Negro lascia a riposo Nervini e Stuut lanciando titolari Guezen e Akrari.

Nel primo set il punteggio resta in equilibrio soltanto nelle fasi iniziali, poi Chieri strappa a 12-8 e nelle fasi centrali piazza l’allungo decisivo da 14-11 a 19-11 con Nemeth e Lubian, per imporsi 25-15. Il secondo set è quasi la fotocopia del primo: incertezza all’inizio, quindi le padrone di casa scappano via e chiudono 25-17. Molto più combattuta la terza frazione che vede le due squadre sempre a contatto. Soltanto nel finale Chieri trova lo spunto decisivo per far scendere i titolo di coda sul 25-23. Guezen, Cooper e Németh siglano 11 punti, per le ospiti in doppia cifra solo Mihaljevic (10).

Novara paga caro un vistoso calo sul 2-1

Esce sconfitta al tie-break la Igor Volley, dopo essere riuscita a rimontare lo svantaggio iniziale con ChorusLife Volley Bergamo da 0-1 a 2-1. Partita iniziata bene dalle orobiche, che vanno avanti 20-25 prima di subire il micidiale uno-due delle padrone di casa, che con Tolok (29 punti) e Grobelna (18) pareggiano e poi passano in vantaggio con un doppio 25-21. Le ragazze di coach Cervellin non si fanno però intimorire e continuano a giocare con serenità e grinta, pareggiando i conti con un furioso 18-25. La buona distribuzione e la lucidità in attacco delle ospiti risulta determinante, come dimostra anche la differenza di efficienza negli ultimi set: 10% e 5% per Novara, 36% e 38% per Bergamo. Il tie-break non è praticamente mai in discussione: Novara sciupa alcuni palloni che avrebbero potuto riaprire la contesa e l’ultima frazione si conclude con il punteggio di 10-15.

«A caldo mi viene difficile riuscire ad analizzare quello che può essere successo sul 2-1 per noi, quando sembrava che avessimo messo la partita sui binari buoni» – le parole del libero di Novara Ilenia Moro – «Complimenti a Bergamo, ha fatto una grande partita, mentre da parte nostra c’è rammarico per qualche errore di troppo che ha compromesso un po’ il risultato finale».

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