Calcio, Europa League: Kolo Muani segna nel finale, la Juve rimonta il Celta Vigo 2-1

TORINO – Rischiava di verificarsi l’ennesima beffa per i bianconeri, e invece la beffa la subiscono i padroni di casa del Celta Vigo. Nella seconda giornata della fase campionato di Europa League, la squadra di Spalletti inizia con molte seconde linee (se così si può dire). Primo tempo poco spettacolare, gli spagnoli passano in vantaggio al primo tiro in porta al 18′, con Hugo Alvarez che da due passi batte Vicario per l’1-0.

Poco lucida la Juve nella prima frazione, nel secondo tempo dopo due parate di Radu su Conceiçao, al 58′ è Woltemade a siglare il pari sfruttando uno svarione difensivo di Marcos Alonso. Pur rischiando in qualche occasione, la Juve nel finale va vicina al gol con Nico Gonzalez e poi trova la rete della vittoria con Kolo Muani, che bissa così il gol contro il Cagliari (scacciando forse il proprio momento di difficoltà) al 92′. Il gol del francese regala la vittoria e i tre punti ai bianconeri.

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