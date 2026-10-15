Scontro stradale a Cavour, tre persone ferite tra cui un bimbo di un anno

CAVOUR – È di tre feriti il bilancio di un brutto scontro stradale verificatosi nella mattinata di oggi a Cavour.

Lo scontro, ferito un bimbo

Secondo quanto apprendiamo, il sinistro è avvenuto sulla provinciale 151, all’altezza dell’incrocio con via Pellosa. Qui a scontrarsi sono state le conducenti di due automobili. Sul luogo dello scontro il personale sanitario del 118 e i carabinieri di Pinerolo per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dei fatti.

A bordo di uno dei veicoli una donna di 34 anni e il figlio di un anno, entrambi soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale Agnelli di Pinerolo. Non risultano essere in pericolo di vita. Sull’altra automobile invece viaggiava una 61enne che, in condizioni in apparenza gravi, è stata portata in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese