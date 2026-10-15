TORINO – Il meteo a Torino per venerdì 16 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli poco nuvolosi e nessuna precipitazione prevista. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo una giornata nel complesso tranquilla, anche se nel corso del pomeriggio potranno comparire alcuni annuvolamenti. Le temperature resteranno miti per il periodo, con una massima di 20°C e una minima di 13°C. Il tempo sarà quindi favorevole agli spostamenti e alle attività all’aperto, senza particolari criticità meteorologiche. L’attenzione si sposterà soprattutto sul fine settimana, quando le prime indicazioni segnalano un aumento della nuvolosità e una possibile fase piovosa tra domenica e lunedì.

Mattino: schiarite e temperature minime di 13°C

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi e condizioni meteorologiche stabili. Non sono attesi fenomeni e il tempo si manterrà asciutto, con una situazione favorevole per gli spostamenti mattutini. La temperatura minima scenderà fino a 13°C, rendendo il clima più fresco nelle prime ore rispetto al pomeriggio. I venti saranno deboli e proverranno da Sud-Sudest, senza particolari raffiche previste.

Pomeriggio: qualche nube in più, ma niente pioggia

Nel corso del pomeriggio potranno transitare alcuni annuvolamenti, ma il quadro meteorologico resterà complessivamente stabile. A Torino sono attese schiarite alternate a nubi sparse, senza precipitazioni previste. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, mantenendo condizioni relativamente miti per la seconda metà di ottobre. I venti continueranno a soffiare deboli da Sud-Sudest, senza incidere in maniera significativa sulle condizioni atmosferiche.

Sera: tempo stabile e nuvolosità variabile

In serata il tempo dovrebbe mantenersi asciutto, con una copertura nuvolosa variabile e senza segnali di un peggioramento significativo già nella giornata di venerdì. Le condizioni resteranno nel complesso tranquille, anche se sarà utile seguire gli aggiornamenti per capire come evolverà la situazione nel fine settimana. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.117 metri, un valore che conferma la presenza di una massa d’aria relativamente mite in quota.

Tendenza meteo Torino

Sabato 17 ottobre: aumento della nuvolosità, con cieli più coperti rispetto alla giornata di venerdì;

aumento della nuvolosità, con cieli più coperti rispetto alla giornata di venerdì; Domenica 18 ottobre: possibile peggioramento con l’arrivo delle piogge;

possibile peggioramento con l’arrivo delle piogge; Lunedì 19 ottobre: condizioni ancora instabili, con possibilità di precipitazioni.

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