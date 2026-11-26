TORINO – Sarà una giornata senza precipitazioni quella di venerdì 27 novembre a Torino, con una situazione meteorologica caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nonostante il cielo non sarà sempre limpido, non sono previste piogge e non risultano allerte meteo. Le temperature resteranno piuttosto basse, con una minima di 4°C e una massima di 7°C. I venti saranno deboli: al mattino arriveranno da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sudest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.327 metri. Il tempo sul capoluogo piemontese sarà complessivamente stabile, anche se non particolarmente soleggiato. Nel corso della giornata si alterneranno annuvolamenti e momenti con aperture, senza che le nubi riescano a portare precipitazioni. Sarà quindi una giornata dal carattere prevalentemente autunnale, con temperature contenute e una certa variabilità della copertura nuvolosa.

Mattino: nuvole e schiarite, temperature minime di 4°C

La giornata inizierà con una situazione variabile, tra nubi sparse e alcune schiarite. Le temperature scenderanno fino a una minima di 4°C, rendendo le prime ore della mattina piuttosto fredde. Il vento sarà debole e proverrà da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi indicati. Nonostante la presenza delle nuvole, non sono attese precipitazioni. Il tempo dovrebbe quindi rimanere asciutto anche nelle prime ore, con condizioni nel complesso tranquille per gli spostamenti e le attività quotidiane.

Pomeriggio: nuvolosità alternata a schiarite e massima di 7°C

Nel pomeriggio il cielo continuerà a presentare nuvolosità irregolare, alternata a momenti più luminosi. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, mantenendosi su valori tipicamente invernali per il periodo. I venti resteranno deboli, ma cambieranno direzione disponendosi dai quadranti di Sudest. Non sono previste piogge neppure nella seconda parte della giornata. Il contesto sarà dunque quello di una giornata fredda ma sostanzialmente asciutta, senza particolari criticità sul fronte meteorologico.

In serata: tempo asciutto, con nuvolosità variabile

Con il passare delle ore la situazione resterà priva di fenomeni significativi. La copertura nuvolosa potrà ancora alternarsi a qualche apertura, in un contesto che non lascia prevedere precipitazioni sul capoluogo. Anche in serata, quindi, non sono segnalati peggioramenti degni di nota.

Tendenza meteo Torino

Sabato 28 novembre: atteso cielo poco nuvoloso, con condizioni più favorevoli e maggiori aperture;

atteso cielo poco nuvoloso, con condizioni più favorevoli e maggiori aperture; Domenica 29 novembre: giornata soleggiata, con un quadro meteorologico più stabile;

giornata soleggiata, con un quadro meteorologico più stabile; Lunedì 30 novembre: previste velature sparse, senza indicazioni di un peggioramento significativo.

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