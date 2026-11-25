TORINO – Giovedì 26 novembre 2026 il tempo a Torino sarà caratterizzato da nuvolosità variabile, con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Le condizioni resteranno quindi relativamente tranquille durante le ore diurne, mentre le precipitazioni sono attese nella notte, con un accumulo previsto di circa 3 millimetri di pioggia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 9°C, con lo zero termico intorno ai 2.074 metri. I venti saranno deboli, inizialmente da Ovest e in seguito da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo è segnalata per il capoluogo piemontese. La giornata si presenterà con un’alternanza tra nuvole e momenti più luminosi. Nonostante il graduale aumento dell’umidità legato a una diminuzione della pressione atmosferica sul Nord Ovest, le previsioni locali indicano una situazione senza fenomeni significativi durante il giorno. Il cielo potrà quindi concedere alcune schiarite, anche se la nuvolosità resterà presente. Il cambiamento più evidente è atteso durante la notte, quando sono previste deboli precipitazioni per circa 3 millimetri.

Mattino: nuvole e schiarite, temperature fino a 7°C

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da nubi sparse alternate a schiarite, senza particolari fenomeni atmosferici previsti sul territorio torinese. Il vento soffierà debolmente da Ovest, mentre la temperatura minima si attesterà intorno ai 7°C. Il quadro sarà dunque quello di una mattinata fresca, ma senza piogge significative. A livello regionale, la diminuzione della pressione favorirà l’ingresso di aria più umida e un progressivo aumento della copertura nuvolosa, soprattutto sulle pianure occidentali.

Pomeriggio: nuvolosità variabile e massime intorno ai 9°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentare un’alternanza di nuvole e schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, con valori che resteranno piuttosto contenuti per il periodo. I venti saranno ancora deboli, ma ruoteranno da Est-Sudest, modificando la direzione rispetto alle ore mattutine. Sulle pianure occidentali piemontesi il quadro regionale sarà più nuvoloso, con cieli molto nuvolosi o coperti e parziali aperture nella seconda parte della giornata. Per Torino, tuttavia, le indicazioni locali confermano condizioni più variabili e senza precipitazioni diurne.

Sera e notte: arrivano deboli precipitazioni

La situazione è destinata a cambiare durante la notte, quando sono previste deboli precipitazioni, con un accumulo complessivo stimato intorno ai 3 millimetri. Si tratterà di fenomeni contenuti, ma sufficienti a interrompere la fase relativamente asciutta delle ore precedenti. Lo zero termico si attesterà a circa 2.074 metri. Non sono previste allerte meteo per Torino, ma sarà comunque opportuno considerare la possibilità di strade bagnate nelle prime ore successive.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 27 novembre: cielo prevalentemente nuvoloso, con una copertura più consistente rispetto alla giornata precedente;

cielo prevalentemente nuvoloso, con una copertura più consistente rispetto alla giornata precedente; Sabato 28 novembre: è previsto un miglioramento, con condizioni generalmente poco nuvolose e maggiori schiarite;

è previsto un miglioramento, con condizioni generalmente poco nuvolose e maggiori schiarite; Domenica 29 novembre: proseguirà la fase più stabile, con cielo poco nuvoloso sul capoluogo piemontese.

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