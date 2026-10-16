Lanci di oggetti contro la polizia al corteo studentesco a Torino, gli agenti rispondono con gli idranti

TORINO – La manifestazione studentesca a Torino sulla scia delle proteste francesi si è sciolta, almeno per oggi. Il corteo, che è partito questa mattina da via Cernaia, si è rimpicciolito e si è radunato per un momento finale nei pressi di Palazzo Nuovo, dove i ragazzi si sono dati appuntamento al corteo contro il caro vita che si riunirà domani alle 15 in piazza Castello. La tensione tra manifestanti e polizia non è mancata, e non sono mancate la maniere forti.

In piazza Castello infatti gli agenti hanno effettuato cariche di alleggerimento e azionato gli idranti contro i manifestanti, dopo che dalla folla sono partiti lanci di oggetti e petardi. Una ragazza, fradicia e terrorizzata, ha raccontato di essere caduta e di essere stata colpita con i manganelli. È stata soccorsa dai sanitari mentre era in preda a un attacco di panico.

Poco prima, in corso Inghilterra il corteo è rimasto fermo a lungo per il blocco imposto dalle forze dell’ordine. Genitori degli studenti, insegnanti, sindacalisti e personale Ata si sono uniti in un cordone per proteggere gli studenti, tenendosi a braccetto dietro lo striscione “Assemblea Torino”.

Continui i cori contro la polizia, che è stata nuovamente presa di mira con lanci di uova, castagne, sassi e bastoni davanti al grattacielo di Intesa Sanpaolo.

In aggiornamento…

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