TORINO – Il capoluogo piemontese è interessato da diverse mobilitazioni e manifestazioni di piazza a partire dallo sciopero nazionale della scuola con inizio dalle ore 10 da Piazza XVIII Dicembre.

Il corteo ha iniziato la sua marcia. Sfileranno, in clima già teso per la città, movimenti studenteschi di scuole superiori e università, insieme a docenti e ai sindacati: protestano contro i tagli all’istruzione pubblica, la precarietà, lo stato degli edifici scolastici e le politiche governative.

Soldi alla scuola no alla guerra, No alla propaganda razzista, si legge sui cartelli sventolati dai manifestanti scesi in piazza che, durante la marcia intonano Bella Ciao.

Dalle ore 9:00 circa le linee transitanti in centro città sono soggette a variazioni e/o modifiche di percorso. In relazione all’andamento della manifestazione e alle eventuali disposizioni delle forze dell’ordine, Gtt fa sapere che il servizio potrebbe subire rallentamenti, deviazioni o limitazioni. L’accesso alla stazione Porta Susa della metropolitana è chiusa per salita e discesa dei passeggeri. I treni circolano regolarmente.

Aggiornamento

Il corteo arrivato in piazza Solferino ha appena deviato dirigendosi su corso Re Umberto invece che in piazza Castello.

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