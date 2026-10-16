TORINO – Il meteo a Torino per sabato 17 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni variabili, con nuvolosità più presente nelle prime ore della giornata e maggiori schiarite nel pomeriggio. La situazione atmosferica resterà nel complesso stabile sul capoluogo piemontese e non sono previste piogge. Le temperature saranno relativamente miti per il periodo, con una massima di 20°C e una minima di 14°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest al mattino, per poi provenire da Sudest nel pomeriggio. Non risultano allerte meteo, ma l’evoluzione prevista per i giorni successivi invita a

Mattino: nuvolosità variabile e clima fresco

Nelle prime ore di sabato il cielo si presenterà variabile, con nubi alternate a schiarite e una copertura nuvolosa più evidente rispetto al pomeriggio. Non sono previste precipitazioni sul capoluogo piemontese. La temperatura minima si attesterà intorno ai 14°C, con condizioni relativamente fresche al mattino. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari raffiche attese. Per chi si sposterà nelle prime ore della giornata, il tempo non dovrebbe comportare particolari disagi, anche se sarà opportuno mettere in conto una nuvolosità irregolare.

Pomeriggio: arrivano le schiarite, massime di 20°C

Il pomeriggio rappresenterà la fase più favorevole della giornata, con una maggiore presenza di schiarite e condizioni atmosferiche complessivamente stabili. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, mantenendo il clima mite per la seconda metà di ottobre. I venti resteranno deboli, con provenienza da Sudest. Non sono attese piogge e il tempo dovrebbe risultare adatto alle attività all’aperto, pur in presenza di qualche nube residua. La situazione sarà meno uniforme sulle aree montane piemontesi: sulle Alpi occidentali la nuvolosità potrà aumentare dal pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge serali. Sulla pianura torinese, invece, il quadro resterà nel complesso asciutto secondo le indicazioni disponibili.

Sera: tornano le nubi, ma Torino resta asciutta

In serata la nuvolosità potrà aumentare gradualmente, dopo le schiarite pomeridiane. Per Torino non sono previste piogge, ma il cielo potrebbe presentarsi più coperto rispetto alle ore centrali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.360 metri, mentre i venti resteranno deboli. La situazione meteorologica sarà da seguire soprattutto in vista della possibile evoluzione instabile prevista per domenica e lunedì.

Tendenza meteo Torino

Domenica 18 ottobre: possibile peggioramento con piogge;

possibile peggioramento con piogge; Lunedì 19 ottobre: condizioni ancora instabili, con precipitazioni possibili;

condizioni ancora instabili, con precipitazioni possibili; Martedì 20 ottobre: tempo variabile, con possibilità di piogge deboli.

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