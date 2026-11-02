TORINO – Il meteo a Torino per domani, martedì 3 novembre, sarà caratterizzato da una giornata in prevalenza soleggiata, con cieli poco nuvolosi e un graduale aumento delle nubi nelle ore serali. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente stabili sul Piemonte, anche se alcune infiltrazioni umide favoriranno un aumento della nuvolosità verso fine giornata. Non sono previste piogge. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 15°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord e successivamente da Nordest. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: cielo poco nuvoloso e temperature fresche

La giornata inizierà con condizioni prevalentemente soleggiate. Su Torino sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi, con una temperatura minima intorno ai 6°C. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari rinforzi. Il contesto meteorologico resterà stabile e non sono previste precipitazioni nelle prime ore del giorno.

Pomeriggio: prevale il sole con massime fino a 15°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere in prevalenza soleggiato. Le schiarite saranno ampie e la nuvolosità resterà generalmente contenuta, mentre le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 15°C. La ventilazione sarà debole e tenderà a ruotare dai quadranti nord-orientali, con venti da Nordest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.998 metri.

Sera: aumentano le nuvole, ma non sono previste piogge

La principale variazione rispetto alle ore precedenti è attesa in serata, quando le infiltrazioni umide potranno favorire un rapido aumento della nuvolosità. Sono quindi possibili alcuni addensamenti, dopo una giornata caratterizzata da condizioni più soleggiate. Nonostante il cambiamento del cielo, non sono previste precipitazioni sul capoluogo piemontese. Non risultano inoltre allerte meteo per la giornata di martedì.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 4 novembre: giornata nuvolosa, con una maggiore presenza di nubi;

giornata nuvolosa, con una maggiore presenza di nubi; Giovedì 5 novembre: condizioni variabili, con alternanza di nuvolosità e possibili schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nuvolosità e possibili schiarite; Venerdì 6 novembre: possibile arrivo di pioggia leggera.

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