TORINO – Il meteo a Torino per domani, sabato 31 ottobre, sarà caratterizzato da una giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e senza precipitazioni previste. Il rafforzamento dell’alta pressione favorirà condizioni generalmente stabili sul Piemonte, anche se sul capoluogo torinese il cielo potrà presentare qualche annuvolamento, soprattutto nelle prime ore del giorno. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 15°C. I venti resteranno deboli, con una rotazione da Nord-Nordovest al mattino a Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: temperature minime di 9°C e nuvolosità irregolare

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da temperature fresche, con una minima prevista di 9°C. Il cielo potrà presentare nubi sparse, alternate a momenti di maggiore apertura. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi previsti. Nonostante qualche annuvolamento, non sono attese precipitazioni sulla città. La situazione sarà coerente con quella prevista sulle pianure occidentali del Piemonte, dove la mattinata potrà iniziare con una copertura nuvolosa irregolare, destinata a lasciare spazio a maggiori schiarite.

Pomeriggio: massime fino a 15°C e venti deboli

Nel corso del pomeriggio la temperatura salirà fino a raggiungere una massima di 15°C. Il cielo continuerà a presentare nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto meteorologico stabile e senza piogge. La ventilazione ruoterà dai quadranti meridionali, con venti deboli da Sud-Sudest. Non sono previsti cambiamenti significativi delle condizioni atmosferiche: il tempo resterà asciutto e le schiarite potranno favorire momenti più luminosi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.921 metri, mentre le temperature resteranno su valori tipicamente autunnali.

Sera senza pioggia: nessuna allerta meteo a Torino

Anche in serata non sono previste precipitazioni. La nuvolosità potrà alternarsi a schiarite, senza indicazioni di un peggioramento significativo. Il quadro meteorologico resterà quindi tranquillo, con venti deboli e temperature in graduale diminuzione dopo i valori massimi pomeridiani. Per Torino non è segnalata alcuna allerta meteo.

Tendenza meteo Torino

Domenica 1° novembre: è attesa una giornata variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite;

è attesa una giornata variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite; Lunedì 2 novembre: la tendenza indica condizioni prevalentemente poco nuvolose, con maggiori spazi soleggiati;

la tendenza indica condizioni prevalentemente poco nuvolose, con maggiori spazi soleggiati; Martedì 3 novembre: proseguirà il tempo poco nuvoloso, senza particolari variazioni indicate nelle previsioni disponibili.

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