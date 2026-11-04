TORINO – Il meteo a Torino per domani, giovedì 5 novembre, sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente nuvolosa, con nubi sparse alternate a schiarite e condizioni per lo più asciutte durante le ore diurne. Qualche debole precipitazione è invece possibile nella notte, con un accumulo previsto di circa 0,4 millimetri. Le temperature resteranno contenute, con una minima di 8°C e una massima di 11°C. I venti saranno deboli da Sud sia al mattino sia nel pomeriggio, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.155 metri. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo nuvoloso e temperature intorno agli 8°C

La giornata inizierà con una presenza diffusa di nuvole, alternate a qualche temporanea schiarita. Il cielo potrà risultare a tratti molto nuvoloso, ma non sono attese precipitazioni significative nelle prime ore del mattino. La temperatura minima sarà di 8°C, mentre i venti soffieranno deboli da Sud. Il contesto resterà quindi fresco e umido, con condizioni atmosferiche tipiche dell’autunno torinese.

Pomeriggio: nuvolosità alternata a schiarite e massima di 11°C

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico non dovrebbe cambiare in maniera sostanziale. Le nuvole continueranno ad alternarsi a qualche apertura, senza che siano attesi fenomeni di rilievo sulla città. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre la ventilazione resterà debole e proverrà ancora da Sud. Sarà quindi un pomeriggio fresco, con il cielo spesso nuvoloso ma senza particolari criticità sul fronte delle precipitazioni.

Sera e notte: possibile arrivo di deboli precipitazioni

Con l’avvicinarsi della sera la nuvolosità potrà mantenersi compatta e, durante la notte, sono previste deboli precipitazioni. Gli accumuli stimati saranno molto contenuti, intorno a 0,4 millimetri, senza indicazioni di fenomeni intensi. La giornata si concluderà quindi con un possibile passaggio piovoso di modesta entità, dopo diverse ore caratterizzate da condizioni prevalentemente asciutte. Non sono previste allerte meteo per Torino.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 6 novembre: possibile passaggio di piogge leggere;

possibile passaggio di piogge leggere; Sabato 7 novembre: tempo variabile, con nuove deboli precipitazioni;

tempo variabile, con nuove deboli precipitazioni; Domenica 8 novembre: cielo prevalentemente nuvoloso.

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