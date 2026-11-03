TORINO – Il meteo a Torino per domani, mercoledì 4 novembre, sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente nuvolosa, con qualche schiarita alternata agli addensamenti. Le previsioni indicano condizioni in gran parte asciutte: non sono previste piogge sulla città, nonostante il passaggio di correnti umide che interesseranno il Piemonte. Le temperature resteranno piuttosto contenute, con una massima di 11°C e una minima di 8°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord e in successiva rotazione da Sud-Sudovest. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: nuvole sulla città e venti deboli da Nord

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da nubi sparse alternate a schiarite. Il cielo si presenterà a tratti nuvoloso, con qualche possibile apertura, ma senza precipitazioni. La temperatura minima sarà di 8°C. I venti soffieranno deboli da Nord, senza particolari rinforzi. Il quadro meteorologico resterà quindi stabile dal punto di vista delle precipitazioni, anche se la presenza delle nuvole limiterà le occasioni di sole.

Pomeriggio: nuvolosità variabile e massima di 11°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a essere caratterizzato dall’alternanza tra nubi e schiarite. Le condizioni resteranno sostanzialmente asciutte e non sono previste piogge su Torino. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre i venti ruoteranno progressivamente dai quadranti meridionali, provenendo da Sud-Sudovest, con intensità debole. Sarà dunque un pomeriggio dal carattere prevalentemente grigio, ma senza particolari criticità.

Sera: ancora nuvole, ma senza precipitazioni

In serata il tempo resterà variabile, con nubi sparse alternate a possibili schiarite. Non sono indicati fenomeni precipitativi neppure nelle ore serali. Il quadro meteorologico si manterrà quindi tranquillo, con temperature in graduale diminuzione e venti deboli. Nessuna allerta meteo è prevista per la giornata di mercoledì.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 5 novembre: giornata variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite;

giornata variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite; Venerdì 6 novembre: possibile arrivo di piogge leggere;

possibile arrivo di piogge leggere; Sabato 7 novembre: cielo prevalentemente nuvoloso, con condizioni variabili.

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