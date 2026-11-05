TORINO – Il meteo a Torino per domani, venerdì 6 novembre, sarà caratterizzato da una giornata grigia e instabile, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge nelle prime ore del mattino. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi temporaneamente nel pomeriggio, lasciando spazio a una fase più asciutta, ma il rischio di pioggia tornerà ad aumentare in serata. Sono previsti circa 5 millimetri di precipitazione. Le temperature resteranno contenute, con una massima di 10°C e una minima di 8°C. I venti saranno assenti al mattino e deboli da Sud-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e deboli piogge su Torino

La giornata di venerdì inizierà sotto un cielo molto nuvoloso o coperto. Le condizioni saranno favorevoli al passaggio di deboli precipitazioni, che potranno interessare la città già dalle prime ore del mattino. La temperatura minima sarà di 8°C. Sul fronte dei venti, nelle prime ore della giornata è prevista una sostanziale assenza di ventilazione significativa. La pioggia dovrebbe mantenersi generalmente debole, ma contribuirà a rendere il quadro meteorologico grigio e umido, in linea con la fase instabile che sta interessando il territorio piemontese.

Pomeriggio: le piogge si attenuano, ma il cielo resta nuvoloso

Nel corso del pomeriggio è attesa una temporanea attenuazione delle precipitazioni. La circolazione depressionaria perderà parzialmente intensità, favorendo una pausa asciutta anche sul territorio torinese. Il miglioramento sarà però limitato: la nuvolosità resterà protagonista e non sono attese ampie schiarite. La temperatura massima raggiungerà appena i 10°C, mentre i venti saranno deboli e proverranno da Sud-Sudest. Sarà quindi una parentesi relativamente più tranquilla all’interno di una giornata che resterà complessivamente grigia.

Sera: torna il rischio di pioggia

L’attenuazione pomeridiana non dovrebbe durare a lungo. In serata, infatti, la nuvolosità continuerà a essere compatta e sono attese nuove deboli precipitazioni. Il ritorno della pioggia porterà gli accumuli complessivi della giornata intorno ai 5 millimetri. Per chi si sposterà nelle ore serali sarà quindi opportuno considerare la possibilità di nuovi fenomeni, dopo la temporanea pausa del pomeriggio.

Tendenza meteo Torino

Sabato 7 novembre: tempo variabile, con possibilità di piogge leggere;

tempo variabile, con possibilità di piogge leggere; Domenica 8 novembre: condizioni ancora variabili, con alternanza tra nuvole e schiarite;

condizioni ancora variabili, con alternanza tra nuvole e schiarite; Lunedì 9 novembre: giornata variabile, senza indicazioni di fenomeni più significativi.

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