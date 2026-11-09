Arona, minaccia l’amante di rivelare la relazione alla moglie per ottenere denaro: patteggia 2 anni e 2 mesi

ARONA – La relazione era iniziata nel novembre dello scorso anno. Lui, un uomo di circa sessant’anni, era sposato; lei, una donna residente nell’Aronese. Durante gli incontri, la donna aveva cominciato a chiedergli denaro, spiegando di trovarsi in difficoltà economiche. In un primo momento l’uomo aveva acconsentito, consegnandole spontaneamente i soldi per aiutarla.

La situazione è cambiata alcuni mesi dopo, quando il sessantenne, sopraffatto dai sensi di colpa, ha deciso di interrompere la relazione e ogni sostegno economico. “Basta, non possiamo andare avanti così”, le avrebbe detto, arrivando anche a chiedere la restituzione delle somme già versate.

La donna, però, si sarebbe rifiutata di restituire il denaro e avrebbe iniziato a pretendere altri pagamenti, minacciando di raccontare tutto alla moglie e di inviarle alcune fotografie che ritraevano l’uomo in atteggiamenti intimi. La richiesta più esplicita sarebbe stata quella di 1.800 euro: “Dammi 1.800 euro, o racconto a tua moglie della nostra storia e le faccio vedere le nostre foto”.

Nel corso dei mesi l’uomo le aveva già consegnato quasi 5 mila euro. Stanco delle continue richieste e delle pressioni, ha quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri e presentare denuncia.

A quel punto è stato organizzato un incontro in un parcheggio di un supermercato a Castelletto Ticino, dove era prevista la consegna di altri 1.800 euro. Ma all’appuntamento sono intervenuti i militari: nella disponibilità della donna sono state trovate le banconote preparate per l’operazione.

La vicenda è sfociata in un’indagine per estorsione. Già a marzo la donna era stata raggiunta da un divieto di avvicinamento all’ex amante. Ora ha scelto di definire il procedimento con un patteggiamento a 2 anni e 2 mesi di reclusione.

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