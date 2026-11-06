ATP Finals 2026, prenotazioni alberghiere in crescita a Torino anche senza Sinner

TORINO – Le Nitto ATP Finals si confermano un importante motore per il turismo di Torino. Le prime indicazioni sulle prenotazioni alberghiere per l’edizione 2026, in programma dal 15 al 22 novembre, mostrano infatti un andamento persino migliore rispetto a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati raccolti da Federalberghi Torino, il tasso di occupazione previsto per le nove notti del torneo è attualmente superiore di circa l’1,5% rispetto alle previsioni del 2025.

Un risultato che potrebbe portare a superare anche i numeri dell’ultima edizione, quando l’occupazione delle strutture alberghiere nelle nove notti delle Finals aveva oltrepassato complessivamente l’87%. Insomma l’assenza di Jannik Sinner non sembra aver pesato.

ATP Finals, prenotazioni in crescita nonostante il calendario diverso

Il dato assume particolare rilevanza considerando che quest’anno il torneo si svolgerà in un periodo leggermente diverso rispetto al 2025. Lo scorso anno le ATP Finals si erano disputate dal 9 al 15 novembre, mentre nel 2026 gli appuntamenti sono fissati dal 15 al 22 novembre.

Anche il calendario degli altri eventi cittadini presenta alcune differenze. Nel 2025, per esempio, il weekend di apertura delle Finals aveva beneficiato della concomitanza con il derby della Mole dell’8 novembre, disputato in serata all’Allianz Stadium. Quest’anno, invece, la Juventus giocherà in casa contro il Venezia il 22 novembre, con calcio d’inizio all’ora di pranzo.

Nonostante queste differenze, le prenotazioni confermano la capacità delle ATP Finals di generare una domanda turistica autonoma, attirando visitatori a Torino anche indipendentemente dagli altri appuntamenti in programma in città.

Flavio Cobolli e il pubblico internazionale

A contribuire all’interesse per l’edizione 2026 ci sarà anche la presenza di Flavio Cobolli, che rappresenterà un ulteriore elemento di richiamo per il pubblico italiano.

Un aspetto particolarmente importante per gli operatori turistici è però anche la componente internazionale della domanda. La manifestazione continua infatti ad attirare spettatori dall’estero, contribuendo a rafforzare la visibilità di Torino sui mercati turistici internazionali e a generare ricadute sull’intero sistema economico cittadino.

«Le ATP Finals si confermano un’opportunità straordinaria per Torino e per tutto il sistema economico cittadino. I dati previsionali sono molto incoraggianti e dimostrano la forte capacità attrattiva di questo evento, in grado di richiamare visitatori da tutto il mondo e generare significative ricadute sul territorio», commenta Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino.

Borio sottolinea in particolare il valore della crescita della domanda internazionale e il lavoro condiviso tra Regione Piemonte, Comune di Torino, Camera di commercio e gli altri enti coinvolti nell’organizzazione e nella promozione della manifestazione.

La conferma delle ATP Finals anche nel 2027

Guardando al futuro, Federalberghi Torino accoglie con soddisfazione la conferma delle ATP Finals a Torino anche per il 2027. L’auspicio degli albergatori è però che possa arrivare quanto prima anche una prospettiva più lunga, con la conferma della manifestazione fino al 2030.

Una certezza sul calendario permetterebbe infatti alle imprese del settore turistico e ricettivo di programmare con maggiore tranquillità investimenti, servizi e strategie di sviluppo. Le ATP Finals, nelle intenzioni degli operatori, non rappresentano soltanto un appuntamento sportivo di richiamo internazionale, ma un’occasione per consolidare nel tempo il ruolo di Torino come destinazione turistica.

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