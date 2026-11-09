Daebak, a Torino torna il Festival coreano: due giorni tra cucina, K-pop e tradizioni

TORINO – La Corea torna protagonista a Torino con la seconda edizione di Daebak – Festival Coreano. L’appuntamento è per sabato 14 novembre, dalle 12 alle 22, e domenica 15, dalle 10 alle 22, al Mercato Centrale. Due giornate per scoprire la cultura coreana attraverso cucina, musica, arte, letteratura, cosmesi e tradizioni.

L’ingresso al festival è gratuito. Sono invece a pagamento o su prenotazione alcune masterclass e attività.

Street food, cocktail e mercato

Al piano terra sarà allestita La Bottega Coreana, con alcuni dei piatti più conosciuti dello street food: dakgangjeong, bibimbap, mandu e tteokbokki. Ci sarà anche una Korean Cocktail Station, con drink ispirati alla Corea, tra cui lo Spritz Kimchi e il K-Pop Tonic, oltre a una proposta analcolica di bubble tea.

Sabato sera, dalle 18.30 alle 23.30, spazio alla musica con una selezione di vinili che mescolerà sonorità lounge, jazz, korean cafe music e rivisitazioni acustiche del K-pop.

Al primo piano troverà posto il Korean Market, con espositori di cosmetici e prodotti per la skincare, specialità gastronomiche, artigianato, illustrazioni, abbigliamento e gadget. Qui sarà possibile anche provare l’hanbok, il tradizionale abito coreano.

Cucina, bellezza e laboratori

Il programma comprende diverse masterclass di cucina, dedicate alla preparazione di piatti tipici come il kimchi di daikon, i tteokbokki, i kimbap e i mandu. I partecipanti potranno imparare tecniche e ricette della tradizione coreana.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla K-beauty, con analisi del tipo di pelle, approfondimenti sulla routine coreana in dieci passaggi e dimostrazioni pratiche.

Nelle Antiche Ghiacciaie sarà inoltre allestito un angolo dedicato ai tatuaggi, con cinque artisti dello studio milanese The White Whale Tattoo Society al lavoro dal vivo per entrambe le giornate.

Lingua, tè e letteratura

Sabato 14 novembre lo Spazio Fare, al secondo piano, ospiterà attività dedicate alla cultura e alle tradizioni. In programma un laboratorio di lingua coreana per imparare l’alfabeto Hangeul, una degustazione di tè dell’isola di Jeju e un workshop per decorare uno specchietto con la tradizionale tecnica della madreperla.

Alle 16.30 è previsto anche un incontro sulla letteratura coreana contemporanea, organizzato con l’Università di Torino e l’Istituto Sejong. La conferenza, dal titolo «K-Lit: oltre il K-pop e i K-drama», accompagnerà il pubblico alla scoperta di autori come Han Kang e Hwang Sok-yong. La partecipazione è gratuita, con prenotazione online.

Domenica è la giornata del K-pop

La domenica sarà dedicata soprattutto alla musica e alla cultura pop coreana, grazie alla collaborazione con Torino Comics. Dalle 10 sono previsti workshop di danza guidati dai giudici della K-Pop League Italia.

Alle 13 spazio a uno spettacolo per le famiglie, seguito da un incontro con i performer. Nel pomeriggio si terrà il contest per solisti, dalle 14.30 alle 16.30, seguito dal Random Play Dance: il pubblico potrà scendere in pista e ballare sulle coreografie dei successi K-pop.

La giornata proseguirà con le premiazioni, le esibizioni dei finalisti e uno showcase con crew e ospiti. Dalle 19 alle 21, infine, giochi, quiz e premi dedicati al mondo degli idol.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese