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CronacaTorino

Giusy è stata ritrovata, era scomparsa da una settimana

Un sospiro di sollievo per la famiglia
Gabriele Farina

Pubblicato

13 secondi fa

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TORINO – Giusy è stata ritrovata e sta bene, anche se è in stato confuzionale. La donna, 50 anni, era scomparsa da Torino il 3 novembre e per quasi una settimana si sono perse le sue tracce.

Quel giorno avrebbe dovuto prendere un treno dalla stazione di Porta Susa per tornare a Verona ma non è mai arrivata a casa e sono scattate le ricerche.

Ora l’attesa comunicazone del ritorvamento è arrivata dalla sorella. Giusy è viva e sta bene.

 

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