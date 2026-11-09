CronacaTorino
Giusy è stata ritrovata, era scomparsa da una settimana
Un sospiro di sollievo per la famiglia
TORINO – Giusy è stata ritrovata e sta bene, anche se è in stato confuzionale. La donna, 50 anni, era scomparsa da Torino il 3 novembre e per quasi una settimana si sono perse le sue tracce.
Quel giorno avrebbe dovuto prendere un treno dalla stazione di Porta Susa per tornare a Verona ma non è mai arrivata a casa e sono scattate le ricerche.
Ora l’attesa comunicazone del ritorvamento è arrivata dalla sorella. Giusy è viva e sta bene.
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