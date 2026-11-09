Per le ATP Finals torna “Il Mio DJ”: per tre giorni Torino balla a bordo di un tram

TORINO – Un tram illuminato, una consolle a bordo e la musica dei dj mentre Torino scorre fuori dai finestrini. Dal 20 al 22 novembre il trasporto pubblico cittadino si trasformerà in un club itinerante su rotaie con il ritorno de “Il Mio DJ”, il progetto musicale che torna in città in occasione delle Nitto ATP Finals, dopo l’edizione speciale organizzata per il trentennale dei Subsonica.

La direzione artistica è affidata a Samuel, che sarà presente a bordo in tutte e tre le serate nel ruolo di dj resident. Alla consolle si alterneranno anche Marco Lys, Stylophonic, Plastica, Elasi, Crisi Metropolitana, Drop, Luce Clandestina, G/Side, Lucyfero e altri artisti.

Protagonista dell’iniziativa sarà un tram della serie 5000 messo a disposizione da GTT e allestito con luci e impianto musicale. Il percorso attraverserà il centro di Torino, passando tra piazze, architetture storiche e le installazioni luminose di Luci d’Artista. Ogni dj set durerà circa 45 minuti.

Il progetto è realizzato da Consiste Entertainment e GTT, in collaborazione con l’assessorato alla Mobilità della Città di Torino, con il supporto di Gritti Fragrances e della Città Metropolitana di Torino, nell’ambito del progetto “Amici”.

Il programma: dj set venerdì e sabato, domenica spazio alle famiglie

Il calendario prevede cinque corse con dj set venerdì 20 novembre e altre cinque sabato 21, dalle 18 alle 23.

Domenica 22 novembre la giornata inizierà invece con una proposta dedicata alle famiglie: dalle 10.30 alle 12 il tram effettuerà viaggi con animazione a bordo. La musica tornerà nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 21.30, con quattro corse e altrettanti appuntamenti musicali.

Sabato 21 e domenica 22 novembre “Il Mio DJ” farà inoltre parte del programma di iniziative speciali “Tennis Takes Over”, contribuendo all’animazione della città durante le Nitto ATP Finals.

Corse gratuite, ma con prenotazione obbligatoria

Tutti i viaggi saranno gratuiti, ma per partecipare sarà necessario prenotare il proprio posto, fino a esaurimento della disponibilità. Le prenotazioni, il calendario delle corse e le informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito www.consiste.it/il-mio-dj. Gli aggiornamenti saranno diffusi anche attraverso i canali di Turismo Torino e Visit Piemonte.

La musica proseguirà anche fuori dal tram. La Drogheria, in piazza Vittorio Veneto 18, sarà il punto di ritrovo per i partecipanti, che potranno incontrarsi per un aperitivo prima della partenza e assistere ai dj set degli artisti coinvolti nel progetto, selezionati da Samuel. L’iniziativa porterà così la programmazione musicale dalle strade al locale, accompagnando le serate torinesi durante le Finals.

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