Scontro frontale tra auto e camion sulla Bovesana a Cuneo: un morto e due feriti

CUNEO – Un morto e due persone ferite, di cui una in gravi condizioni. È il bilancio dello scontro frontale tra un’auto e un camion avvenuto poco dopo le 10 di oggi sulla statale Bovesana, alle porte di Cuneo. Dopo l’impatto il mezzo pesante ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Ad avere la peggio è stata una delle persone coinvolte nello schianto, che ha perso la vita. A bordo dell’auto viaggiava anche una donna di 42 anni, rimasta gravemente ferita. Il conducente del camion ha riportato lesioni meno gravi ed è stato classificato in codice giallo.

Entrambi i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e nella messa in sicurezza dei mezzi. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e si sono occupate della gestione della viabilità, rallentata dalle operazioni di soccorso.

Lo schianto si aggiunge al bilancio delle vittime della strada nella provincia di Cuneo, che dall’inizio dell’anno ha raggiunto quota 42.

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