Asti, la Questura mette in guardia dalle truffe su WhatsApp

ASTI – La Questura di Asti segnala un aumento delle segnalazioni di truffe su WhatsApp: account compromessi vengono usati per chiedere bonifici o ricariche telefoniche fingendo un’emergenza. L’avviso, diffuso il 9 novembre 2026, invita a interrompere le chat sospette e a verificare l’identità di chi scrive prima di pagare.

Il messaggio può sembrare arrivare da un familiare o da un amico perché proviene dal suo account. La richiesta fa leva sull’urgenza: la raccomandazione è non fidarsi delle apparenze e chiamare la persona al numero già conosciuto, o verificarla di persona, prima di inviare denaro.

Come distinguere una richiesta sospetta

Una richiesta urgente di bonifico o ricarica ricevuta in chat non dimostra da sola che il contatto sia davvero la persona che si presenta. Fermare la conversazione e usare un canale diverso per controllare la richiesta aiuta a non agire sotto pressione. La Polizia di Stato raccomanda anche, nelle indicazioni riportate dalla Questura, di non comunicare mai codici di verifica, PIN, password o credenziali, nemmeno a persone che dichiarano di essere amici o familiari.

L’avviso astigiano descrive possibili attacchi “zero-click” su dispositivi Apple con versioni non aggiornate di iOS e WhatsApp: in questi casi, secondo la ricostruzione riportata, il controllo del profilo può essere ottenuto senza che l’utente clicchi su un link. La stessa comunicazione avverte però anche dei link esterni a WhatsApp, che possono condurre a pagine fraudolente per sottrarre dati, credenziali o codici.

Il termine “zero-click” non va quindi confuso con ogni furto di account o con ogni richiesta sospetta. Una comunicazione nazionale della Polizia di Stato distingue gli attacchi senza interazione dai raggiri che puntano a carpire codici e credenziali: in entrambi i casi, dopo la compromissione, i truffatori possono contattare amici e familiari chiedendo denaro.

Le verifiche da fare sull’account

La Questura invita a controllare periodicamente la sezione “Dispositivi collegati” di WhatsApp e a scollegare le sessioni non riconosciute. Tra le altre precauzioni indicate nel testo figurano l’attivazione della verifica in due passaggi, la limitazione del download automatico di contenuti e allegati e la protezione del dispositivo con codice, Touch ID o Face ID.

Mantenere aggiornati il sistema operativo e le applicazioni è un’altra raccomandazione della Questura, in particolare in relazione alla modalità descritta come zero-click.

Se l’account è stato compromesso

Chi non riesce più a controllare il proprio profilo dovrebbe avvisare tempestivamente i contatti attraverso un altro canale, invitandoli a non rispondere alle richieste di denaro, e avviare la procedura di recupero dell’account. Le indicazioni della Questura di Asti contro phishing e truffe ribadiscono inoltre di verificare le richieste contattando il familiare o il conoscente ai recapiti già noti e di non condividere credenziali o codici.

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