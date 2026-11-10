Asti, la Questura distrugge circa 40 armi: alcuni detentori denunciati

ASTI – La Questura di Asti ha distrutto il 10 novembre circa quaranta armi tra fucili, pistole, rivoltelle e una sciabola. Alcuni detentori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per presunte irregolarità nella denuncia di detenzione e nella custodia delle armi.

Le armi erano state ritirate o sequestrate a detentori della provincia risultati non in regola. I controlli sui fascicoli hanno fatto emergere licenze non rinnovate nei tempi previsti e documentazione obbligatoria mancante.

Che cosa hanno rilevato i controlli

L’attività dell’Ufficio Armi ha riguardato i fascicoli intestati ai detentori residenti nell’Astigiano. Per le posizioni contestate, riferiscono le cronache, sono stati disposti ritiri cautelari e sequestri. Le ipotesi indicate sono l’omessa ripetizione della denuncia di detenzione e l’omessa custodia.

La Questura ha ricondotto i controlli alla verifica delle posizioni amministrative e alla prevenzione dei rischi legati alle armi custodite in modo inadeguato, tra cui quello di furti in abitazione. Un precedente comunicato della Questura dell’11 settembre 2026, riferito a una distinta attività, spiegava che alcuni cittadini scelgono di consegnare volontariamente le armi per la rottamazione; segnalava inoltre il caso di armi ereditate e conservate senza piena consapevolezza degli obblighi.

Informazioni per chi detiene armi

La Questura invita a controllare periodicamente la scadenza dei titoli e le condizioni di custodia. Per consultare la modulistica e le indicazioni dell’ufficio è disponibile la pagina dello Sportello virtuale dell’Ufficio Armi; per dubbi sulle singole pratiche, il riferimento indicato è l’Ufficio Armi della Questura.

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