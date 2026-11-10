Carcere di Biella, SAPPE, OSAPP e UIL proclamano l’agitazione

BIELLA – SAPPE, OSAPP e UIL FP PP hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della casa circondariale di Biella e preannunciato iniziative di protesta, senza specificarne modalità e calendario. La decisione, contenuta nella nota sindacale diffusa il 10 novembre, arriva dopo una serie di episodi riferiti dalle organizzazioni. I resoconti sulle aggressioni e sulle condizioni di lavoro non risultano accompagnati, nelle fonti consultate, da una ricostruzione della direzione o dell’Amministrazione penitenziaria.

Un dato distinto dalla denuncia sindacale di «circa 600» detenuti è quello della tabella mensile riferita al 31 ottobre: la versione consultata, riprodotta da Al.Si.P.Pe. e attribuita al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP), riporta 602 persone detenute per una capienza regolamentare di 392 posti. Il dato descrive la consistenza dell’istituto a fine ottobre, non certifica le cause degli episodi segnalati né la situazione esatta del giorno della protesta.

Le ricostruzioni degli episodi di novembre

Per sabato 7 novembre SAPPE, OSAPP e UIL FP PP riferiscono di un agente aggredito, soccorso nell’infermeria e poi accompagnato al pronto soccorso dopo una crisi di panico. Nella stessa giornata, secondo la loro nota, un detenuto avrebbe sottratto le chiavi a un agente nel reparto isolamento e si sarebbe barricato nella sezione; sarebbero intervenute diverse unità in assetto antisommossa.

Le tre sigle aggiungono che, nel corso della settimana precedente, altri quattro agenti avrebbero avuto bisogno di cure al pronto soccorso dopo altrettante aggressioni. Riferiscono inoltre che il 9 novembre, durante il contenimento di un detenuto nel reparto isolamento, un poliziotto avrebbe riportato una frattura alla mano con prognosi di 30 giorni.

Un resoconto separato sulle segnalazioni del SiNAPPe riferisce che il 9 novembre tre agenti sarebbero stati aggrediti mentre soccorrevano un detenuto e che due sarebbero stati portati in ospedale; nello stesso reparto sarebbe poi scoppiato un incendio, domato dal personale. Il SiNAPPe ha inoltre parlato di otto agenti aggrediti nelle 24 ore precedenti. Sono conteggi e ricostruzioni sindacali distinti: le informazioni disponibili non permettono di stabilire se gli episodi si sovrappongano o di ricavarne un bilancio complessivo. La cronaca di quei fatti e delle dichiarazioni del SiNAPPe non sostituisce una conferma dell’Amministrazione.

Una mobilitazione, richieste diverse

La proclamazione di SAPPE, OSAPP e UIL FP PP è una presa di posizione sindacale: la nota annuncia proteste, ma non indica per ora una data né comunica un’interruzione dei servizi. Le organizzazioni collegano la mobilitazione a quelle che definiscono criticità nella gestione dell’istituto, ai turni che, secondo loro, possono arrivare a 12-14 ore consecutive e all’aumento della popolazione detenuta.

La protesta annunciata si inserisce in una serie di iniziative sindacali, ma le richieste e le condizioni non sono identiche:

Data e sigla Iniziativa riferita Stato 8 novembre — OSAPP Richiesta di un’ispezione ministeriale e di un avvicendamento ai vertici dell’istituto. Richiesta del sindacato, non decisione dell’Amministrazione. 9 novembre — FNS CISL Piemonte Orientale Richiesta di convocare un tavolo urgente; annuncio di possibili proteste se l’incontro non verrà convocato. Richiesta e protesta condizionata, distinte dalla proclamazione del giorno successivo. 10 novembre — SAPPE, OSAPP e UIL FP PP Proclamazione dello stato di agitazione e preannuncio di iniziative di protesta. Annuncio senza modalità o calendario specificati nella nota consultata.

La richiesta dell’OSAPP seguiva la propria ricostruzione di tre episodi avvenuti il 7 novembre, compreso il rifiuto di un gruppo di detenuti di rientrare nelle celle. Il giorno dopo, la FNS CISL Piemonte Orientale ha riferito di aver chiesto un confronto urgente con i vertici penitenziari e ha legato l’eventuale avvio di proteste alla mancata convocazione. Tra i temi sollevati dalla sigla ci sono l’organizzazione dei turni e l’imminente attivazione di un nuovo modulo detentivo: si tratta di questioni riportate nella sua comunicazione, non di decisioni o sviluppi confermati da fonti istituzionali consultate.

La capienza e i prossimi passaggi

La tabella del 31 ottobre riporta per Biella 602 detenuti e 392 posti regolamentari, cioè 210 persone in più rispetto alla capienza indicata. I valori sono quelli pubblicati nella tabella mensile attribuita al DAP e riprodotta da Al.Si.P.Pe.; la fonte istituzionale originale non è stata consultata direttamente. Il confronto dà un riferimento quantitativo all’affollamento, ma da solo non dimostra un nesso causale con le aggressioni o con le criticità organizzative denunciate.

Al 10 novembre restano da chiarire le modalità delle proteste annunciate da SAPPE, OSAPP e UIL FP PP, l’eventuale convocazione del tavolo chiesto dalla FNS CISL e la risposta dell’Amministrazione alle diverse richieste. Le fonti disponibili non indicano modifiche immediate ai servizi rivolti al pubblico.

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