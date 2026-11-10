Cuneo a Santa Fe, la missione esplora collaborazioni con scuola e università

CUNEO – La missione istituzionale del Comune di Cuneo a Santa Fe si è conclusa con incontri con la comunità piemontese locale, la Camera dei Deputati della provincia, la scuola italiana Dante Alighieri e l’Università Cattolica. Con l’ateneo si è discusso di possibili collaborazioni in ambito formativo, culturale e internazionale, ma il resoconto comunale non indica progetti già concordati né tempi per realizzarli.

La visita era legata al rinnovo del gemellaggio tra le due città, sottoscritto il 5 novembre dal vicesindaco di Cuneo Luca Serale e dal sindaco di Santa Fe Juan Pablo Poletti. Il resoconto del Comune sulla conclusione della missione documenta gli incontri successivi e la visita al Teatro Municipale 1° de Mayo e al Museo della Costituzione Nazionale.

Gli incontri con comunità piemontese, scuola e università

La sera di venerdì 6 novembre i rappresentanti cuneesi sono stati accolti al Centro Piemontes de Santa Fe, dove hanno incontrato membri della comunità di origine piemontese residente nella provincia. Secondo il Comune, il Centro ha contribuito a organizzare gli appuntamenti della delegazione.

Nei giorni successivi il programma ha compreso visite alla Camera dei Deputati della Provincia di Santa Fe, alla scuola italiana Dante Alighieri e all’Università Cattolica. Nell’incontro con Maria Gutierrez, direttrice del Dipartimento Relazioni Istituzionali dell’ateneo, sono state approfondite possibili forme di collaborazione su formazione, scambi culturali e relazioni internazionali. Non sono specificati corsi, scambi già avviati, risorse stanziate o accordi attuativi.

Il programma aveva incluso anche il confronto con il sindaco Poletti e con la Bolsa de Comercio di Santa Fe. Nel resoconto comunale sul rinnovo del patto e gli incontri economici, Serale riferisce che con i rappresentanti della Bolsa si è discusso di possibili collaborazioni e di filiera agroalimentare. Anche in questo caso il comunicato parla di ambiti da approfondire, non annuncia iniziative già avviate.

Il patto rinnovato e il significato della firma

Il gemellaggio risale al 1991. Per il rinnovo, Cuneo ha consegnato alla municipalità argentina una targa commemorativa; l’amministrazione di Santa Fe ne ha inaugurata una nella Plazoleta Hermanamiento Santa Fe-Cuneo/Piamonte. La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha partecipato all’incontro con Poletti in collegamento da remoto.

La delegazione cuneese comprendeva il vicesindaco Serale, le consigliere comunali Flavia Barbano e Claudia Carli e i tecnici Matteo Odasso e Fabio Guglielmi.

Serale ha definito il patto «una base concreta» per costruire nuove occasioni di collaborazione culturale, educativa ed economica. È la prospettiva dichiarata dal vicesindaco; nel bilancio della missione non sono pubblicati un calendario di attività, nuovi accordi o altri passaggi formali per trasformarla in progetti. Per ora, dunque, la firma rinnova il quadro istituzionale del rapporto, mentre le iniziative future restano da definire.

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