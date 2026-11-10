Donna di 84 anni investita a Moncalieri sulle strisce pedonali da due vetture: in ospedale in prognosi riservata

MONCALIERI – Un donna di 84 ani è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali su strada Carignano a Moncalieri, all’altezza della sala bingo Millionaire.

L’investimento è avvenuto nella prima serata di giovedì 5 novembre. Secondo una prima ricostruzione la donna si era fermata sulla mezzeria urlando per farsi notare e fermare le macchine ma una Volkswagen Golf in direzione la Loggia l’ha urtata e fatta cadere sulla strada. Un furgoncino Fiat Fiorino poi l’ha travolta passandole sopra.

Le sue condizioni inizialmente sono parse non gravi, ma dopo il trasporto in ambulanza all’ospedale Cto di Torino e il ricovero, i medici hanno riservato la prognosi, affermando che si tratta di un ferimento grave.

La polizia locale, intervenuta sul posto ha sequestrato le vetture dei due conducenti e ritirato le patenti

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