Incendio in una palazzina a Trivero: muore una donna di 83 anni

TRIVERO – Tragedia ieri sera in zona Barbato, a Trivero, dove un incendio è scoppiato all’ultimo piano di una palazzina. A perdere la vita è stata Fiorina Festa Bianchet, 83 anni, che viveva nell’appartamento insieme al marito di 74 anni. L’uomo è stato soccorso e avrebbe riportato soltanto lievi conseguenze.

L’allarme è scattato in serata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco volontari di Ponzone e Cossato, che hanno raggiunto l’abitazione e soccorso i due anziani, portandoli fuori dall’edificio. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare.

Le cause della morte sono ancora da accertare: tra le ipotesi c’è quella di un’intossicazione provocata dal fumo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una stufa a legna in cucina.

L’edificio è stato posto sotto sequestro e dichiarato inagibile. Per diverse ore l’incendio ha continuato a interessare la canna fumaria.

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