Esplode un bancomat a Baldissero Torinese: ingenti danni all’edificio della banca

BALDISSERO TORINESE – Alle 4.05 di mercoledì 11 novembre, un’esplosione ha danneggiato il bancomat Intesa Sanpaolo e l’edificio che ospitava la filiale, in piazza Umberto I. I vigili del fuoco del distaccamento di Chieri sono intervenuti per mettere in sicurezza la struttura e ora indagano i carabinieri della compagnia di Chieri.

Alcune fonti riferiscono che i ladri sarebbero riusciti a portare via il bottino, mentre altre lasciano la somma da accertare. Anche l’entità dei danni non è stata quantificata.

Le indagini e le immagini delle telecamere

Dopo il boato, alcuni residenti hanno chiamato i carabinieri. Secondo le ricostruzioni diffuse nella mattinata, gli autori si sono allontanati in auto. I militari stanno ricostruendo l’accaduto e, come riportato dalle cronache locali, intendono esaminare le immagini delle telecamere della zona.

Il precedente di Borgaro

Quattro giorni prima, nella notte del 7 novembre, era stato assaltato con esplosivo il bancomat Bper di via Caselle.

Tra le ipotesi vi è un possibile collegamento tra i due colpi, date le simili modalità, ma nelle informazioni che ci pervengono non vi è una conferma degli investigatori di un nesso. Per la città di Baldissero restano da chiarire il bottino, l’entità dei danni e l’identità dei responsabili.

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