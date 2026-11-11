Stop alla sosta selvaggia di monopattini e bici, arrivano i parcheggi obbligatori a Torino

TORINO – Addio ai monopattini, alle biciclette e agli scooter elettrici abbandonati sui marciapiedi o a ridosso delle carreggiate che intralciano pedoni, mezzi di trasporto e ingombrano gli spazi pubblici. Con una nuova delibera di giunta, il Comune di Torino ha deciso di archiviare gradualmente il modello “free floating” (la sosta libera introdotta dal 2017) per passare al sistema “station based”, che consentirà di terminare il noleggio dei mezzi a due ruote esclusivamente all’interno di stalli dedicati.

Era necessario porre un freno definitivo al parcheggio selvaggio che da anni ostacola la normale viabilità, intralciando le piste ciclabili, il transito dei veicoli e soprattutto il passaggio dei pedoni, con gravi disagi per le persone con disabilità motoria o visiva e per i genitori con i passeggini.

I nuovi stalli

La stretta estende a tutto il territorio urbano una regola già attiva nelle cosiddette piazze auliche del centro e lungo i Murazzi (mentre in via Roma resta il divieto di transito per tutti i mezzi elettrici, con l’unica eccezione delle bici tradizionali). Alle 231 aree di sosta già esistenti (capaci di ospitare 1.600 mezzi), l’amministrazione affiancherà nuove zone di parcheggio collocate in snodi strategici come stazioni ferroviarie, poli universitari, ospedali e parcheggi, in linea con il piano metropolitano che coinvolge anche 15 comuni della cintura per favorire l’integrazione con il trasporto pubblico.

Torino non è la prima grande città a intervenire per regolamentare un settore cresciuto inizialmente in modo caotico. Se realtà come Firenze in Italia e Parigi in Europa hanno scelto la linea dura arrivando a vietare del tutto i monopattini in sharing, il capoluogo piemontese punta invece su una riorganizzazione rigorosa degli spazi per coniugare micromobilità, decoro urbano e sicurezza stradale.

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