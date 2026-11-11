EuroCup, Tortona cede il passo a Hapoel Gerusalemme: gli israeliani passano 91-77

TORTONA – Niente da fare per la Baglietto Derthona Tortona, costretta a cedere il passo alla capolista imbattuta Hapoel Gerusalemme con il punteggio di 77-91 sul parquet della NOVA Arena, nella settima giornata della fase a gironi di BKT EuroCup.

Per i biancoblù si tratta del secondo stop consecutivo in coppa, arrivato al termine di una sfida rimasta in equilibrio per i primi due quarti ma decisa nella seconda metà di gara dall’allungo degli ospiti. Guidati dai 17 punti di un incontenibile Kenny Lofton Jr., gli israeliani hanno preso saldamente in mano il comando del match all’inizio del terzo periodo, allungando progressivamente fino a blindare la settima vittoria in altrettante uscite europee che li conferma in vetta imbattuti insieme a Napoli.

Ai leoni piemontesi non sono bastati l’impegno e i 15 punti a testa messi a referto da Giordano Bortolani e Dante Maddox per tentare l’aggancio. Un ostacolo oggettivamente proibitivo per la compagine tortonese, che ora dovrà ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni per riprendere la marcia in Europa.

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