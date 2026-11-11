Volley A1, la Reale Mutua Fenera Chieri espugna Firenze 0-3

CHIERI – Il Bisonte Firenze nella Serie A1 Fineco, superata con il punteggio di 0-3 (17-25, 24-26, 22-25) dalla corazzata Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Nonostante il rotondo passivo, il risultato finale punisce eccessivamente la formazione toscana, capace di giocare alla pari per lunghi tratti contro una delle grandi del campionato e di sfiorare il colpaccio soprattutto nel secondo e terzo parziale.

Le piemontesi, guidate in regia da un’ispirata Sarah Van Aalen, hanno fatto valere la maggiore lucidità nei momenti caldi del match, capitalizzando al massimo gli errori delle padrone di casa e spegnendo i tentativi di rimonta delle bisontine, che hanno visto sfumare vantaggi importanti nel finale dei set.

Amarezza e tanta frustrazione nelle parole di coach Alessandro Orefice a fine partita: la squadra mostra buone trame di gioco e riesce a reggere il confronto con le big, ma paga a caro prezzo le difficoltà nella gestione dei palloni pesanti dopo quota 20 e in fase di transizione. Per Chieri, invece, tre punti d’oro che confermano le ambizioni di vertice nel torneo.

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