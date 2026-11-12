Due uomini arrestati al traforo del Frejus: viaggiavano con lo stesso biglietto e avevano documenti falsi

BARDONECCHIA – Due uomini di 25 e 27 anni sono stati arrestati dalla Polizia di frontiera al traforo del Frejus, a Bardonecchia, nel Torinese, dopo essere stati trovati in possesso di documenti d’identità contraffatti. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno scoperto anche una serie di altri documenti falsi, dispositivi di segnalazione visiva e adesivi con la scritta «Guardia Civil», che riproducevano i segni distintivi della polizia spagnola.

I due viaggiavano sullo stesso autobus, partito da Milano e diretto a Lione, e sedevano uno accanto all’altro. Entrambi risultavano inoltre associati al medesimo documento di viaggio, una circostanza che ha portato gli investigatori a ipotizzare un possibile collegamento tra loro.

Il primo a essere controllato è stato il venticinquenne, fermato sulla piattaforma italiana del traforo. L’uomo ha esibito una carta d’identità elettronica slovena intestata a un’altra persona. Gli accertamenti della polizia hanno permesso di verificare che il documento era contraffatto e di risalire alle sue vere generalità. Durante la successiva perquisizione è stata trovata anche una patente slovena falsa.

Anche il ventisettenne aveva con sé una carta d’identità slovena contraffatta, intestata a un’altra persona. La perquisizione ha riservato ulteriori sorprese: i poliziotti hanno individuato un borsone che l’uomo aveva inizialmente negato di avere con sé.

All’interno, nascosti tra gli indumenti, c’erano diversi documenti falsi, alcuni intestati a terze persone, dispositivi di segnalazione visiva e adesivi con la scritta «Guardia Civil», realizzati per imitare quelli in uso alla polizia spagnola.

Interrogato dagli agenti, il ventisettenne avrebbe spiegato di aver nascosto il borsone perché conteneva oggetti illeciti destinati a una persona che avrebbe dovuto incontrare in Spagna.

Entrambi gli uomini sono stati arrestati con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Al venticinquenne vengono contestate anche la falsa attestazione a pubblico ufficiale e la falsità materiale, mentre per il ventisettenne le accuse comprendono anche la falsità materiale e il possesso di segni distintivi contraffatti.

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