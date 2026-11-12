Domodossola, contestate sanzioni per circa 2.500 euro per marche da bollo riutilizzate

DOMODOSSOLA – A Domodossola la Polizia locale ha contestato a un imprenditore l’alterazione e il riutilizzo di marche da bollo già impiegate in precedenti pratiche comunali. I controlli hanno riguardato decine di istanze e si sono conclusi con la contestazione di sanzioni per un totale di circa 2.500 euro.

Come sarebbe emersa l’irregolarità

Durante le verifiche documentali gli agenti avrebbero rilevato anomalie in istanze presentate agli sportelli comunali. Gli approfondimenti avrebbero portato a individuare marche già usate per pratiche precedenti, poi alterate e presentate nuovamente su richieste analoghe. L’ipotesi riferita è che il riutilizzo servisse a evitare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta.

La norma e l’importo contestato

Si tratta quindi di violazione all’articolo 466 del Codice penale, relativo all’alterazione o all’uso di valori bollati alterati. La disposizione è stata modificata dal decreto legislativo 507 del 1999: per questa condotta è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, non una pena detentiva. Il riferimento normativo è consultabile nel testo dell’articolo 42 del decreto legislativo, che modifica l’articolo 466.

Come si assolve l’imposta nelle pratiche comunali

Il Comune di Domodossola spiega che, per le istanze soggette a bollo, la marca va acquistata e annullata secondo le modalità previste per la procedura. Per alcune pratiche telematiche, tra le opzioni indicate c’è l’apposizione della marca sul documento e il caricamento della scansione; in altri casi sono previste modalità alternative, anche virtuali. I requisiti e i passaggi variano in base alla procedura e sono descritti nella pagina comunale sull’assolvimento dell’imposta di bollo.

Il prossimo passaggio è il recupero delle imposte considerate non versate. Per conoscere l’importo, le modalità e lo stato effettivo della procedura è necessaria una conferma del Comune o della Polizia locale.

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