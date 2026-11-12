TORINO – Il tempo a Torino venerdì 13 novembre sarà caratterizzato da una prima parte della giornata relativamente tranquilla, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e momenti di schiarita. Nel corso delle ore, tuttavia, la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente, fino a favorire deboli piogge in serata. Le precipitazioni previste saranno contenute, con un accumulo stimato di appena 0,6 millimetri. Le temperature resteranno piuttosto miti per il periodo: la minima sarà di 10°C, mentre la massima potrà raggiungere i 17°C. Non sono segnalate allerte meteo. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord-Nordovest e in rotazione da Sudest nel pomeriggio.

Mattino: nuvole alternate a schiarite

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con alternanza tra annuvolamenti e momenti più luminosi. Non sono attese precipitazioni significative nella prima parte della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 10°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest. Il contesto sarà quindi relativamente tranquillo, pur senza una prevalenza assoluta di cielo sereno.

Pomeriggio: tempo variabile e temperature fino a 17°C

Nel corso del pomeriggio sono attese condizioni ancora variabili, con nuvolosità irregolare e possibili schiarite. La temperatura salirà fino a una massima di 17°C, un valore abbastanza mite per la metà di novembre. I venti saranno deboli e ruoteranno dai quadranti sud-orientali. La fase centrale della giornata dovrebbe rappresentare il momento più favorevole, prima del nuovo aumento delle nubi previsto in serata.

Sera: nuvolosità in aumento e deboli piogge

Il cambiamento più significativo arriverà nelle ore serali, quando il cielo tenderà a diventare più nuvoloso o molto nuvoloso. Sono previste deboli piogge, con un quantitativo complessivo stimato in circa 0,6 mm: si tratterà quindi di fenomeni modesti, ma sufficienti a rendere il tempo più grigio e umido rispetto al pomeriggio. Al momento non sono previste allerte meteo per la città.

Tendenza meteo Torino

Sabato 14 novembre: cieli prevalentemente nuvolosi;

cieli prevalentemente nuvolosi; Domenica 15 novembre: condizioni variabili, con alternanza tra nubi e possibili schiarite;

condizioni variabili, con alternanza tra nubi e possibili schiarite; Lunedì 16 novembre: possibilità di deboli piogge.

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